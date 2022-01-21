СБУ получила уведомление о заминировании восьми ТРЦ Киева
В почту Службы безопасности Украины поступило сообщение о заминировании восьми столичных ТРЦ
Об этом передают Вартовые.Эспрессо.
Отмечается, что около 21:00 21 января на электронную почту СБУ поступило письмо о заминировании восьми торгово-развлекательных центров Киева.
Эвакуация пока не производится.
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