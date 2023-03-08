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СБУ показала видео уничтожение российской огнеметной системы "Сонцепек" дроном-камикадзе

8 мартa, 2023 среда
19:13
война с Россией

Спецназовцы СБУ ликвидировала дроном-камикадзе российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек"

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек" в момент ее залпа.

"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета", - прокомментировала пресс-служба и распространила видео.

  • Напомним, утром Генштаб отчитывался , что за сутки 7 марта украинские защитники уничтожили ЗРК "Бук", РЛС "Зоопарк" и поразили места скопления оккупантов.
  • С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне лишились более 155 тыс. военных погибшими.
  • Ночью 6 марта защитники из Нацгвардии в районе Бахмута на Донетчине сбили российский штурмовой самолет Су-25 на расстоянии до 4 км.
СБУ
потери окуппантов
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