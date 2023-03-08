Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек" в момент ее залпа.

"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета", - прокомментировала пресс-служба и распространила видео.