СБУ показала свой клип на победную песню Kalush Orchestra

СБУ обнародовала видео в телеграме.

"Эта песня посвящалась матери, а стала саундтреком войны. Каждая мать, провожая сына, молится о его жизни. А каждый украинский защитник, идя в бой, хочет вернуться домой и услышать родное слово", – прокомментировала СБУ.

Напомним, на Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra.