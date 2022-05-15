СБУ показала свой клип на победную песню Kalush Orchestra
Служба безопасности Украины обнародовала собственный видеоклип на песню Kalush Orchestra, победившую на Евровидении-2022
СБУ обнародовала видео в телеграме.
"Эта песня посвящалась матери, а стала саундтреком войны. Каждая мать, провожая сына, молится о его жизни. А каждый украинский защитник, идя в бой, хочет вернуться домой и услышать родное слово", – прокомментировала СБУ.
Напомним, на Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra.
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