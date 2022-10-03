СБУ показала, как уничтожает вражеский вертолет на Запорожском направлении
Спецназовцы СБУ опубликовали видео, на котором видно, как украинские военные уничтожают вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении
Видео Служба безопасности Украины опубликовала в своем Telegram.
В сообщении говорится, что тактическая группа украинских военных находилась на передовых позициях, контролируя район предполагаемого прохода вражеской авиации. После появления в зоне впечатления трех вертолетов, один из российских Ка-52 был уничтожен выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса.
- Ранее ОК "Юг" сообщило , что 3 октября украинской авиацией было нанесено 7 ударов по врагу, а силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.
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