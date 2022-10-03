СБУ подтвердила наличие у заместителя главы Верховного Суда гражданства РФ
У заместителя главы Верховного суда Богдана Львова подтвердили наличие гражданства Российской Федерации по данным реестров
Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.
"СБУ проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич получил паспорт гражданина российской федерации № 4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовом Б.Ю. вместо утратившего силу паспорта гражданина Российской Федерации 58 45. 1999", - говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, Львов по данным налогового реестра Российской Федерации получил налоговый номер 774319527956, содержащийся в реестре соглашений по недвижимому имуществу РФ, по квартире по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.
"Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ", – говорится в сообщении.
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