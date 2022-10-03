Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

"СБУ проинформировала Верховный Суд, что по результатам проверки установлено, что Львов Богдан Юрьевич получил паспорт гражданина российской федерации № 4512799636 от 17.10.2012, который продлен Львовом Б.Ю. вместо утратившего силу паспорта гражданина Российской Федерации 58 45. 1999", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, Львов по данным налогового реестра Российской Федерации получил налоговый номер 774319527956, содержащийся в реестре соглашений по недвижимому имуществу РФ, по квартире по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.

"Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ", – говорится в сообщении.

Украина разработала законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.

15 сентября "Схемы" сообщили, что у заместителя главы Верховного суда Украины есть российский паспорт.

16 сентября Владимира Зеленского призвали лишить гражданства Украины главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, имеющего паспорт РФ.

19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда проголосовали за то, чтобы заместитель главы Верховного суда Богдан Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела.

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