Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины.

Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и детальному анализу, правоохранители определили, что удар совершен с территории Донецкой области.

"Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Она широко известна как "Точка У", – сообщает СБУ.

Известно, что несколько комплексов с "точкой У" используются на оккупированном Донбассе уже 8 лет.

"Служба безопасности получила неопровержимые доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения.

Несмотря на то, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за совершенные РФ преступления, реальные факты обладают вполне документальными доказательствами", – добавили в пресс-службе.

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи людей, пытавшихся эвакуироваться с Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска.

Городской голова Краматорска рассказал об обстреле вокзала города во время эвакуации людей, в частности, если бы захватчики попали немного точнее, погибли бы 4 000 человек.

9 апреля стало известно, что в результате попадания ракеты российских фашистов по железнодорожному вокзалу города Краматорск погибли по меньшей мере 52 человека, среди которых 5 детей.

В СНБО заявили, что РФ возлагает на Украину ответственность за ракетный удар по вокзалу Краматорска.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия должна понести наказание за ракетный обстрел вокзала в Краматорске.

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что за ночь 10 апреля умерло еще 5 человек - количество погибших в результате бомбардировки россиянами вокзала достигло 57 человек, 80 тяжелых пациентов отправили в Днепр.

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