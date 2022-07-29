СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все обман. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, таких аудиоперехватов в распоряжении службы несколько, и все они будут приобщены как доказательства к соответствующему уголовному производству. Украинская спецслужба уже открыла его по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию с помощью взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как к исправительному учреждению подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

"Это все обиан. Они сами у... (уничтожили) казарму, там было 200 человек. В общем, позавчера переселили их из бараков, какого-то х... на промзону, там типа казармы сделали. Сказали, что оттуда все будут вывозить и останутся только азовцы. Вчера началось все ночью, где-то в 11, начал работать "град" там, ну, под забором прямо, где-то метров 100 от забора, было видно 10 ракет. Первые 10 - взрыв, вторые 10 - взрыв, после третьего вообще три взрыва пошло. Окна не вылетели нигде, характерного прилета снаряда или чего-то другого не было. То есть были только взрывы, очень много 200, 300. Количество мы точно не знаем, но это все специально так устроено было, понял? – рассказывает рашист по телефону.

Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР".

"И еще было 3 автоматных выстрела, после этого там был пожар. То, что они это сделали сами, - очень большая вероятность, потому что никаких прилетов там не было", - комментирует оккупант.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb