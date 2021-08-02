СБУ передала в суд дело против одного из главарей "ДНР" Безлера

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершению жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством.

По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, Безлер возглавил группировку оккупантов.

Установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

Кроме того, в июля 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1, ч.2, ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.