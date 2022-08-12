Об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, а также назначены экспертизы, которые должны установить, действительно ли обнаруженный предмет является специальным техническим средством и может ли он использоваться для негласного получения информации", - говорится в сообщении.

Также СБУ зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 359 УК (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Виталий Портников – известный украинский журналист, публицист и политический обозреватель. Сотрудничает с "Радио Свобода" и "Эспрессо". На телеканале "Еспресо" он создает программы "Политклуб Виталия Портникова" и "Субботний политклуб".

10 августа во Львове дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на Еспресо, нашел подслушивающее устройство.

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