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СБУ открыла производство и назначила экспертизы для проверки "прослушки", которую нашли дома у журналиста Виталия Портникова

12 августа, 2022 пятница
08:47
Криминал

Львовское областное управление СБУ устанавливает обстоятельства появления в квартире журналиста Виталия Портникова устройства, которое, по словам журналиста, могло использоваться для скрытой записи разговоров

Об этом сообщает Управление СБ Украины во Львовской области.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, а также назначены экспертизы, которые должны установить, действительно ли обнаруженный предмет является специальным техническим средством и может ли он использоваться для негласного получения информации", - говорится в сообщении.

Также СБУ зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 359 УК (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Виталий Портников – известный украинский журналист, публицист и политический обозреватель. Сотрудничает с "Радио Свобода" и "Эспрессо". На телеканале "Еспресо" он создает программы "Политклуб Виталия Портникова" и "Субботний политклуб".

  • 10 августа во Львове дома журналист Виталий Портников, ведущий программы на Еспресо, нашел подслушивающее устройство.

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Общество
Львов
журналисты
эспрессо
Виталий Портников
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