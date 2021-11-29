СБУ открыла дело о подготовке госпереворота в Украине
Правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства о совершении действий, направленных на захват государственной власти.
Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
В СБУ добавили, что о ходе расследования будет сообщено впоследствии.
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