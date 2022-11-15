СБУ открыла дело из-за хвалебной песни о России в Киево-Печерской Лавре
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту происшествия в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Тогда во время богослужения в храме звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера. Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников ", – говорится в сообщении.
Согласно информации, все материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.
- Напомним, 13 ноября стало известно, что в одном из храмов Киево-Печерской Лавры во время службы славится страна-агрессор. Этот факт уже проверяют центральные органы власти и правоохранители.
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) признал, что в одном из храмов обители прихожане пели песню о России.
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