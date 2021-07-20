СБУ открыла 328 дел о посягательстве на целостность Украины и терроризме с начала года

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Всего по данным уголовным производствам было объявлено о подозрении 307 лицам. Большинство из них - по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Среди них:

бывший "заместитель министра информации ДНР" В. Пряхин,

пророссийский блогер А. Шарий,

двое граждан, причастных к совершению теракта у здания телеканала "112 Украина" в 2019 году.

Кроме того, при участии СБУ с начала 2021 года было раскрыто три попытки терактов. Два из них планировались диверсионно-разведывательными группами так называемых "Л/ДНР" вблизи линии разграничения в районе проведения ООС.

С целью противодействия международному терроризму СБУ в 2021 году запретила въезд в Украину 190 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. Еще 17 человек были непосредственно задержаны, в том числе гражданин РФ - участник "Исламского движения Узбекистана", которого разыскивал Интерпол, и боевик террористической группировки из состава "Исламского государства".

Принудительно вернули в страны происхождения 45 иностранцев, в частности трех граждан - в Шри-Ланку, по двое - в РФ и Азербайджан. Все они были сторонниками или участниками международных террористических движений.