СБУ освободила из плена ребенка военного, от которого россияне требовали разведданные
В Черниговской области СБУ освободила из российского плена сына военного, от которого оккупанты требовали разведданные в обмен на ребенка
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
С началом полномасштабной войны РФ против Украины военная-контрактница ВСУ отправила сына-подростка к родственникам в селе в целях безопасности. Однако недозе россияне оккупировали населенный пункт и мать потеряла связь с сыном.
Через несколько дней ей позвонили по телефону из незнакомого номера и сообщили, что мальчик в плену. Россияне требовали от военной предоставить информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ в регионе в обмен на увольнение сына.
Женщина обратилась в СБУ. Контрразведчики провели спецоперацию по увольнению мальчика. Материалы дела приобщили к многочисленным доказательствам нарушения оккупантами законов и обычаев войны.
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