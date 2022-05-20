Об этом сообщила СБУ в телеграмме .

С началом полномасштабной войны РФ против Украины военная-контрактница ВСУ отправила сына-подростка к родственникам в селе в целях безопасности. Однако недозе россияне оккупировали населенный пункт и мать потеряла связь с сыном.

Через несколько дней ей позвонили по телефону из незнакомого номера и сообщили, что мальчик в плену. Россияне требовали от военной предоставить информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ в регионе в обмен на увольнение сына.

Женщина обратилась в СБУ. Контрразведчики провели спецоперацию по увольнению мальчика. Материалы дела приобщили к многочисленным доказательствам нарушения оккупантами законов и обычаев войны.

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