Кстати, если так смотреть, то спецоперация "мелконашинкованный Татарский" (или кто-то сомневается, что история с 300-400 г тротила в "золотом Владлене" спецоперация СБУ?) – просто приятный бонус. Бонус к ежедневной взрывной работе СБУ в основном немного поближе, в тылах оккупанта.

Скажем, практически одновременно с Фоминым-Татарским в Питере 600 г пластида в оккупированном Мелитополе в собственном автомобиле отхватил коллаборант и один из организаторов "референдума" Максим Зубарев. Сейчас он в больнице "в тяжелом состоянии". Двумя неделями ранее в центре Мелитополя ликвидировали коллаборанта Ивана Ткача — бизнесмена из "Городского транспорта", перевозившего вагнеровцев и чмобиков к линии фронта.

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До этого – зачистили "прокурора ЛНР" Сергея Горенко и его заместительницу Екатерину Стегленко (в сентябре), бывшего гауляйтера Мариуполя Константина Иващенко (в феврале). Да у них в оккупированных тылах все время, практически еженедельно какой-то "хлопок" с тушками разной степени прожарки в итоге!

Подались в коллаборанты? Тогда ваше место либо в гробу, либо в тюрьме. Выбирайте сами, где вам будет удобнее. В тюрьме? Тихо и аккуратно сдавайтесь. В гробу? Не делайте ничего и расслабьтесь, мы сами к вам приедем. Третьего варианта не существует

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И этот "хлопок" каждый раз тщательно готовит СБУ. Что хорошо и верно. Малюк буквально на пальцах демонстрирует наволочи: подались в коллаборанты? Тогда ваше место либо в гробу, либо в тюрьме. Выбирайте сами, где вам будет удобнее. В тюрьме? Тихо и аккуратно сдавайтесь. В гробу? Не делайте ничего и расслабьтесь, мы сами к вам приедем. Третьего варианта не существует.

Фактически у нас на глазах СБУ осваивает методы работы Моссада: как говорится, "никто не забыт, ничто не забыто", "сядут все!". Или лягут.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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