СБУ осваивает методы Моссада
"Хлопки" на оккупированных территориях и в самой России каждый раз тщательно готовит СБУ. Что хорошо и правильно
Кстати, если так смотреть, то спецоперация "мелконашинкованный Татарский" (или кто-то сомневается, что история с 300-400 г тротила в "золотом Владлене" спецоперация СБУ?) – просто приятный бонус. Бонус к ежедневной взрывной работе СБУ в основном немного поближе, в тылах оккупанта.
Скажем, практически одновременно с Фоминым-Татарским в Питере 600 г пластида в оккупированном Мелитополе в собственном автомобиле отхватил коллаборант и один из организаторов "референдума" Максим Зубарев. Сейчас он в больнице "в тяжелом состоянии". Двумя неделями ранее в центре Мелитополя ликвидировали коллаборанта Ивана Ткача — бизнесмена из "Городского транспорта", перевозившего вагнеровцев и чмобиков к линии фронта.
Читайте также: Все российские версии теракта в Петербурге — плохие
До этого – зачистили "прокурора ЛНР" Сергея Горенко и его заместительницу Екатерину Стегленко (в сентябре), бывшего гауляйтера Мариуполя Константина Иващенко (в феврале). Да у них в оккупированных тылах все время, практически еженедельно какой-то "хлопок" с тушками разной степени прожарки в итоге!
Подались в коллаборанты? Тогда ваше место либо в гробу, либо в тюрьме. Выбирайте сами, где вам будет удобнее. В тюрьме? Тихо и аккуратно сдавайтесь. В гробу? Не делайте ничего и расслабьтесь, мы сами к вам приедем. Третьего варианта не существует
Читайте также: Россия: призрак гражданской войны
И этот "хлопок" каждый раз тщательно готовит СБУ. Что хорошо и верно. Малюк буквально на пальцах демонстрирует наволочи: подались в коллаборанты? Тогда ваше место либо в гробу, либо в тюрьме. Выбирайте сами, где вам будет удобнее. В тюрьме? Тихо и аккуратно сдавайтесь. В гробу? Не делайте ничего и расслабьтесь, мы сами к вам приедем. Третьего варианта не существует.
Фактически у нас на глазах СБУ осваивает методы работы Моссада: как говорится, "никто не забыт, ничто не забыто", "сядут все!". Или лягут.
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.98
Покупка 36.98Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное