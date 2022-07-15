СБУ опубликовала список телеграмм-каналов, управляемых Россией
Служба безопасности Украины опубликовала список телеграмм-каналов, работающих на Россию и распространяющих фейки и манипуляции о войне в Украине
Об этом СБУ сообщает на своем сайте.
Служба безопасности призвала граждан не использовать эти каналы и не распространять их фейки. Среди них назвали Легитимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой и другие, которые можно увидеть в списке на фото.
"Также отмечаем, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах. Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством", - добавляют в СБУ.
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