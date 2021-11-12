СБУ опубликовала показания экс-коменданта пыточной оккупантов "Изоляция". ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



На видео мужчина рассказывает, что работал в "Изоляции" с 2014 года инспектором охраны, пока его не назначили начальником.



"Моя роль была, то есть, "вытянуть" правдивые, скажем так, показания. И в дальнейшем при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и врач всегда был, чтобы если человеку станет плохо, он его "откачал", - сказал Куликовский.



По его словам, если заключенные не соглашались на сотрудничество, - против них применяли пытки. А именно: "тапик" (телефонный аппарат) привязывали либо к пальцам ног, либо "Док", который все это делал, он Станислав Симонов, крепил устройство к гениталиям.



Куликовский рассказал, что людей сажали в одиночную камеру, где нет туалета, потом не выводили их в туалет, давали бутылку, или по приказу Евдокимова Василия Викторовича (по прозвищу "Ленин") человека заставляли стоять сутки без еды и воды, чтобы он дал нужные. свидетельства.



Он также назвал имена причастных к пыткам в "Изоляции". Это, в частности, "Ленин" - Евдокимов Василий Викторович, а также Юрий Владимирович с позывным "Татарин". Кроме этого, во время пыток всегда присутствовал врач Станислав Симонов, работавший в подразделении ЦСО (центр специальных операций).



Боевик дал показания и о подготовке терактов против спецназовцев. Он рассказал, как взорвали авто контрразведчика Александра Хараберюша, сотрудника СБУ.



"Там стоял Land Cruiser Prado зеленого цвета, ну, он был сломан, скажем так. И они приезжали в масках и одного сотрудника, работающего сейчас в ЦСО МГБ ДНР", учили прикреплять к днищу автомобиля взрывное устройство.

После того как произошел теракт на территории Украины, "Ленин" приезжал лично и хвастался: "О, наша работа, смотри". И после этого быстро вывезли Land Cruiser с территории, а куда - мне неизвестно".



Подрыв автомобиля полковника разведки в Киеве Максима Шаповалова тоже их работа, отметил Куликовский.



Боевик руководил "Изоляцией" до июля 2015 года. После "конфликта" с военнослужащим охраны "Изоляции", погибшего из-за Куликовского, преступник потерял должность.



Куликовский находился в “Изоляции” до января 2018 года и продолжал "выбивать" показания.

Напомним, 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и пытал током пленных.

В среду, 10 ноября, суд арестовал экс-коменданта пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовского на 2 месяца (до 7 января).

Преступнику объявили подозрение в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.