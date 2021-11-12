СБУ опубликовала показания экс-коменданта пыточной оккупантов "Изоляция". ВИДЕО
Служба безопасности Украины опубликовала показания одного из начальников донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского. Он рассказал о том, как пытали заключенных
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На видео мужчина рассказывает, что работал в "Изоляции" с 2014 года инспектором охраны, пока его не назначили начальником.
"Моя роль была, то есть, "вытянуть" правдивые, скажем так, показания. И в дальнейшем при каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и врач всегда был, чтобы если человеку станет плохо, он его "откачал", - сказал Куликовский.
По его словам, если заключенные не соглашались на сотрудничество, - против них применяли пытки. А именно: "тапик" (телефонный аппарат) привязывали либо к пальцам ног, либо "Док", который все это делал, он Станислав Симонов, крепил устройство к гениталиям.
Куликовский рассказал, что людей сажали в одиночную камеру, где нет туалета, потом не выводили их в туалет, давали бутылку, или по приказу Евдокимова Василия Викторовича (по прозвищу "Ленин") человека заставляли стоять сутки без еды и воды, чтобы он дал нужные. свидетельства.
Он также назвал имена причастных к пыткам в "Изоляции". Это, в частности, "Ленин" - Евдокимов Василий Викторович, а также Юрий Владимирович с позывным "Татарин". Кроме этого, во время пыток всегда присутствовал врач Станислав Симонов, работавший в подразделении ЦСО (центр специальных операций).
Боевик дал показания и о подготовке терактов против спецназовцев. Он рассказал, как взорвали авто контрразведчика Александра Хараберюша, сотрудника СБУ.
"Там стоял Land Cruiser Prado зеленого цвета, ну, он был сломан, скажем так. И они приезжали в масках и одного сотрудника, работающего сейчас в ЦСО МГБ ДНР", учили прикреплять к днищу автомобиля взрывное устройство.
После того как произошел теракт на территории Украины, "Ленин" приезжал лично и хвастался: "О, наша работа, смотри". И после этого быстро вывезли Land Cruiser с территории, а куда - мне неизвестно".
Подрыв автомобиля полковника разведки в Киеве Максима Шаповалова тоже их работа, отметил Куликовский.
Боевик руководил "Изоляцией" до июля 2015 года. После "конфликта" с военнослужащим охраны "Изоляции", погибшего из-за Куликовского, преступник потерял должность.
Куликовский находился в “Изоляции” до января 2018 года и продолжал "выбивать" показания.
- Напомним, 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и пытал током пленных.
- В среду, 10 ноября, суд арестовал экс-коменданта пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовского на 2 месяца (до 7 января).
- Преступнику объявили подозрение в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.07
Покупка 26.07Продажа 26.31
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.18
- Актуальное
- Важное