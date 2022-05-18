СБУ опубликовала фото оккупантов, которые устроили в украинской школе казармы и вели оттуда огонь
CБУ опубликовали фотодоказательства по телефону захватчика, который находился в школе города Белозерка Херсонской области
Об этом Служба безопасности сообщает на своей странице в Facebook.
"Оккупанты используют помещения украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи", – говорят в СБУ.
На фото военнослужащий 23 отряда специального назначения росгвардии (с дислокацией в г. Челябинске) Сергей Витальевич Дидыкин.
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СБУ продолжает перехватывать разговоры лккупантов: "Мне их не жалко, даже мирное население. Так что мы хе*ачим".
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