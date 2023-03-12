СБУ окончательно подтвердила личность расстрелянного после слов "Слава Украине!"
Им оказался снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич. Установлено, что его расстреляли еще 30 декабря 2022 года
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Тело погибшего вернули домой в феврале 2023 года.
Отмечается, что для подтверждения была проведена судебная портретная экспертиза, а также комплекс других следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего и проработку фото- и видеоматериалов.
"Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит – враг обязательно будет разбит. Потому что Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!" – отметил глава СБУ Василий Малюк.
Глава СБУ подчеркнул, что в настоящее время служба работает над идентификацией оккупантов, расстрелявших воина.
В Службе сообщили, что Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.
- 6 марта в сети появилось видео , на котором российские военные расстреливают безоружного пленного украинского воина за слова "Слава Украине!".
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