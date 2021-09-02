СБУ обыскивает горсовет Полтавы

Об этом сообщает Общественное.



Эту информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инна Усова.



Как сообщает корреспондент, следственные действия продолжаются в кабинете городского головы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николая Шевелева.



В пресс-службе горсовета не предоставили комментариев относительно обысков, спецслужба отказалась говорить о причинах обысков.

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