СБУ обыскивает горсовет Полтавы
2 сентября в Полтавском городском совете происходят обыски
Об этом сообщает Общественное.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инна Усова.
Как сообщает корреспондент, следственные действия продолжаются в кабинете городского головы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николая Шевелева.
В пресс-службе горсовета не предоставили комментариев относительно обысков, спецслужба отказалась говорить о причинах обысков.
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