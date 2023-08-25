СБУ объявила владельцу украинского агрохолдинга подозрение в вывозе в РФ зерна из оккупированного Бердянска

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что подозреваемого разоблачили в Киеве, куда он переехал из Бердянска после оккупации города. После переезда в столицу владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на временно оккупированной части Украины.

Для этого оставил в Бердянске своего компаньона, осуществляющего фактическое управление сельхозпредприятиями. Для "беспрепятственного" ведения бизнеса они перерегистрировали его по российскому законодательству и согласились платить налоги в бюджет России.

Фото: СБУ

В СБУ добавляют, что у них был контракт с так называемым Министерством образования и науки Запорожской области.

"По имеющимся данным, собранные урожаи агропродукции, прежде всего пшеницы, они "экспортировали" в страну-агрессор через Бердянский порт", - пояснили в пресс-центре.

Во время обысков у владельца агрохолдинга правоохранители обнаружили наличные деньги, а также документы, печати и компьютерную технику с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории).

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.