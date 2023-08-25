СБУ объявила владельцу украинского агрохолдинга подозрение в вывозе в РФ зерна из оккупированного Бердянска
Служба безопасности сообщила о подозрении владельцу одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области, организовавшего поставки украинского зерна из оккупированного Бердянска в РФ
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что подозреваемого разоблачили в Киеве, куда он переехал из Бердянска после оккупации города. После переезда в столицу владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на временно оккупированной части Украины.
Для этого оставил в Бердянске своего компаньона, осуществляющего фактическое управление сельхозпредприятиями. Для "беспрепятственного" ведения бизнеса они перерегистрировали его по российскому законодательству и согласились платить налоги в бюджет России.
Фото: СБУ
В СБУ добавляют, что у них был контракт с так называемым Министерством образования и науки Запорожской области.
"По имеющимся данным, собранные урожаи агропродукции, прежде всего пшеницы, они "экспортировали" в страну-агрессор через Бердянский порт", - пояснили в пресс-центре.
Во время обысков у владельца агрохолдинга правоохранители обнаружили наличные деньги, а также документы, печати и компьютерную технику с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории).
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
-
СБУ задержала учительницу одного из лицеев в Краматорске, передававшую оккупантам данные о перемещении ВСУ под Бахмутом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.03Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное