СБУ объявила в розыск жену Медведчука Оксану Марченко

Об этом идет речь на сайте МВД.

Марченко объявило в розыск главное управление СБУ в Ивано-Франковской области. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Она якобы исчезла 24 марта. Также отмечено, что она скрывается от органов досудебного расследования.