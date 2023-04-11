СБУ объявила в розыск жену Медведчука Оксану Марченко
Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко – жену бывшего народного депутата, кума Путина, Виктора Медведчука
Об этом идет речь на сайте МВД.
Марченко объявило в розыск главное управление СБУ в Ивано-Франковской области. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Она якобы исчезла 24 марта. Также отмечено, что она скрывается от органов досудебного расследования.
- 29 августа 2022 года в Стрыйском районе Львовщины арестовали три земельных участка стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука.
- 7 февраля стало известно, что компании супруги Медведчука Марченко финансировали росгвардию и российское МВД в Крыму. Ей объявили подозрение, а затем вызвали на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковске.
- 23 февраля суд наложил арест на активы и имущество Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.
- 5 апреля возле Славска во Львовской области арестовали земельные участки Оксаны Марченко стоимостью 17,5 млн грн, которую под строительство гостиницы незаконно передал сколевский чиновник. Речь идет о сельскохозяйственных и рекреационных землях.
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