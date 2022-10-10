СБУ объявила в розыск Медведева
Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева
Об этом информируют на сайте базы розыска МВД Украины.
Отмечается, что Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти).
- Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает , что Медведев – комическая персона и не нужно рассматривать его, как фактор какой-то игры
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