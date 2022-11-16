СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск: санкция статьи предусматривает от 10 лет до пожизненного заключения
СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск по двум статьям: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны
Объявление о розыске опубликовали на сайте Службы безопасности Украины .
Лидер Чечни Рамзан Кадыров объявлен лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Его обвиняют по двум статьям: ст. 110 ч. 3 и ст. 437 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.
Статья 110 звучит как "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Часть 3 настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без нее.
Статья 437 звучит как "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Согласно части 2 настоящей статьи ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
- Эксперты Института изучения войны считают российского диктатора Владимира Путина зависимым от сил в Украине финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина и чеченского лидера Рамзана Кадырова.
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