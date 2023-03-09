СБУ объявила подозрения трем чиновникам ГП "Антонов" за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле, двое арестованы
СБУ задержала экс-гендиректора ГП "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле – суд арестовал их на два месяца
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 9 марта, Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс- генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника-начальнику безопасности предприятия Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов Харченко (заочно).
Уголовное производство было открыто в апреле 2022 года. По данным следствия, в январе-феврале 2022 года должностные лица ГП "Антонов" препятствовали законной деятельности ВСУ и других военных формирований, участвовавших в подготовке обороны Гостомельского аэродрома ГП "Антонов" и сооружении инженерно-фортификационных сооружений. Это привело к захвату аэродрома, гибели и ранениям спасателей ГСЧС, повреждению и уничтожению имущества и самолетов предприятия, в том числе АН-225 "Мрия".
Сегодня, 9 марта 2023, проведено 9 обысков по месту фактического проживания и работы фигурантов уголовного производства, а также сообщено о подозрении.
Вместе с тем, 9 марта 2023 года следователем судьей Шевченковского районного суда города Киева подозреваемым Бычковой и Нетесовой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
- Напомним, гендиректор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков отстранен от должности еще 29 марта. С этого времени продолжалось расследование.
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