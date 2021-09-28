СБУ объявила подозрения еще трем лицам из-за регистрации "Партии Шария"
Служба безопасности Украины продолжает разоблачение лиц, причастных к противоправной деятельности, связанной с регистрацией политической партии "Партия Шария"
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, еще трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ заявляют о доказательствах причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и в фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии".
- Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".
- 20 августа Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкций против Анатолия Шария и нардепа Андрея Деркача.
- Против Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях в финансировании "Партии Шария".
- Позже сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария".
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