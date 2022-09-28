СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донбассе, Херсоне и Запорожье
СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе Пушилин, Сальдо и Стремоусов
Об этом сообщили в СБУ .
Подозрения были объявлены трем организаторам "референдумов" в Донецкой области, шестерым - на оккупированной части Запорожской области, семи - в Херсонской области.
Так, в Донецкой области подозрения от СБУ получили:
- Денис Пушилин, "председатель ДНР";
- Владимир Бидевка, "председатель народного совета ДНР";
- Радомская Елена, "секретарь ЦИК ДНР".
На временно оккупированной части Запорожской области подозрения получили:
- Евгений Балицкий, "председатель военно-гражданской администрации Запорожской области";
- Галина Данильченко, "исполняющая обязанности мэра Мелитополя";
- Александр Сауленко, "председатель военно-гражданской администрации Бердянска";
- Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии "Запорожской области";
- Андрей Сигута, "председатель военно-гражданской администрации Мелитопольского района";
- Максим Зубарев, "председатель Акимовского общества Мелитопольского района".
В Херсонской области подозрения получили:
- Владимир Сальдо, "председатель военно-гражданской администрации Херсонской области";
- Кирилл Стремоусов, "заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области";
- Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии Херсонской области";
- Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района";
- Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района";
- Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района";
- Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района".
Всех их обвиняют по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
- Ранее о подозрении сообщили пяти российским военнослужащим, которые расстреливали гражданские автомобили в Гостомеле.
- Также подозрение было объявлено мужчине, который расстрелял мужчину и выгонял жителей Ирпеня на мины.
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