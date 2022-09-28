Об этом сообщили в СБУ .

Подозрения были объявлены трем организаторам "референдумов" в Донецкой области, шестерым - на оккупированной части Запорожской области, семи - в Херсонской области.

Так, в Донецкой области подозрения от СБУ получили:

Денис Пушилин, "председатель ДНР";

Владимир Бидевка, "председатель народного совета ДНР";

Радомская Елена, "секретарь ЦИК ДНР".

На временно оккупированной части Запорожской области подозрения получили:

Евгений Балицкий, "председатель военно-гражданской администрации Запорожской области";

Галина Данильченко, "исполняющая обязанности мэра Мелитополя";

Александр Сауленко, "председатель военно-гражданской администрации Бердянска";

Галина Катющенко, "председатель центральной избирательной комиссии "Запорожской области";

Андрей Сигута, "председатель военно-гражданской администрации Мелитопольского района";

Максим Зубарев, "председатель Акимовского общества Мелитопольского района".

В Херсонской области подозрения получили:

Владимир Сальдо, "председатель военно-гражданской администрации Херсонской области";

Кирилл Стремоусов, "заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области";

Марина Захарова, "председатель центральной избирательной комиссии Херсонской области";

Ольга Кулик, "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района";

Тамара Мирошниченко, "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района";

Елена Саяхова, "председатель временной избирательной комиссии Каховского района";

Людмила Козлова, "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района".

Всех их обвиняют по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Ранее о подозрении сообщили пяти российским военнослужащим, которые расстреливали гражданские автомобили в Гостомеле.

Также подозрение было объявлено мужчине, который расстрелял мужчину и выгонял жителей Ирпеня на мины.