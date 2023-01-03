СБУ объявила подозрение за обстрел Украины российскому генералу и адмиралу флота РФ
Служба безопасности объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины в отношении российского генерала и адмирала флота РФ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, несущих ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины. Одним из них является командующий дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.
Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Это первые подозрения, которые объявляет Украина именно за обстрелы гражданских объектов в Украине. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Согласно информации, в ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов. Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.
Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.
- 31 декабря Россия гостила по Донецкой области: РФ совершила 18 обстрелов жилых кварталов, поражена критическая инфраструктура и дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.63Продажа 42.71
- Актуальное
- Важное