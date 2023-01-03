СБУ объявила подозрение за обстрел Украины российскому генералу и адмиралу флота РФ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, несущих ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины. Одним из них является командующий дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим – бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.

Им обоим объявлено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Это первые подозрения, которые объявляет Украина именно за обстрелы гражданских объектов в Украине. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Согласно информации, в ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов. Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.

31 декабря Россия гостила по Донецкой области: РФ совершила 18 обстрелов жилых кварталов, поражена критическая инфраструктура и дома.