СБУ объявила подозрение восьми коллаборантам, среди которых "министр транспорта" в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Одним из злоумышленников является новый "министр транспорта" в оккупированном Крыму, которого назначил на должность Сергей Аксенов. По указаниям оккупантов, подозреваемый обеспечивает логистику перебрасывания российских войск с территории полуострова на южный фронт.

Луганская область

Также подозрение получил гауляйтер Северодонецка. Отмечается, что еще во время правления Виктора Януковича мужчина был мэром Брянки и оставался на временно оккупированной территории. А с 2014 года он возглавлял оккупационную администрацию Брянки.

СБУ разоблачила бывшего чиновника милиции, который в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке ЛНР. В марте 2022 года он возглавил отдел полиции в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и пропагандировал кремлевский режим.

Ему объявили подозрение в госизмене (ч. 1 ст. 111) и за участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260).

Еще одной приспешницей россиян оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области. Подозреваемая добровольно согласилась возглавить "управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения" незаконно созданного органа. В этой должности она формирует смету "бюджетных" расходов для материально-технического обеспечения оккупантов.

Херсонская область

Правоохранители разоблачили в Херсоне трех местных жителей, которые в период оккупации города заняли руководящие "должности" в созданной россиянами "избирательной комиссии". Они организовывали проведение фейкового плебисцита по присоединению региона к РФ.

"Для этого коллаборанты открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах. Далее они "накручивали" голоса в пользу страны-агрессора. Во время освобождения Херсона коллаборанты скрылись на временно захваченной части региона и сейчас скрываются от правосудия", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ объявили коллаборантам подозрения за коллаборационную деятельность (ст. 111-1)