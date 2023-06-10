СБУ объявила подозрение восьми коллаборантам, среди которых "министр транспорта" в Крыму
Сотрудники СБУ сообщили о подозрении восьми "чиновникам" на оккупированных территориях. Среди них "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Одним из злоумышленников является новый "министр транспорта" в оккупированном Крыму, которого назначил на должность Сергей Аксенов. По указаниям оккупантов, подозреваемый обеспечивает логистику перебрасывания российских войск с территории полуострова на южный фронт.
Луганская область
Также подозрение получил гауляйтер Северодонецка. Отмечается, что еще во время правления Виктора Януковича мужчина был мэром Брянки и оставался на временно оккупированной территории. А с 2014 года он возглавлял оккупационную администрацию Брянки.
СБУ разоблачила бывшего чиновника милиции, который в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке ЛНР. В марте 2022 года он возглавил отдел полиции в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и пропагандировал кремлевский режим.
Ему объявили подозрение в госизмене (ч. 1 ст. 111) и за участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260).
Еще одной приспешницей россиян оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области. Подозреваемая добровольно согласилась возглавить "управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения" незаконно созданного органа. В этой должности она формирует смету "бюджетных" расходов для материально-технического обеспечения оккупантов.
Херсонская область
Правоохранители разоблачили в Херсоне трех местных жителей, которые в период оккупации города заняли руководящие "должности" в созданной россиянами "избирательной комиссии". Они организовывали проведение фейкового плебисцита по присоединению региона к РФ.
"Для этого коллаборанты открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах. Далее они "накручивали" голоса в пользу страны-агрессора. Во время освобождения Херсона коллаборанты скрылись на временно захваченной части региона и сейчас скрываются от правосудия", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ объявили коллаборантам подозрения за коллаборационную деятельность (ст. 111-1)
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