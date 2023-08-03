СБУ объявила подозрение вице-губернатору Калининградской области РФ, возглавлявшему "правительство" на оккупированной Херсонщине
Служба безопасности сообщила о подозрении российскому вице-губернатору Калининградской области Сергею Елисееву. Он почти пол года возглавлял "правительство" оккупационной администрации в Херсонской области
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что Елисеев – бывший сотрудник ФСБ, входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.
В момент полномасштабного вторжения в Украину подозреваемый работал первым заместителем губернатора Калининградской области. А затем был откомандирован в Херсон, где выполнял указания Москвы по подавлению движения сопротивления и формированию кремлевского режима.
"Среди основных задач Елисеева была подготовка незаконного референдума по "присоединению" Херсонщины к составу России и обеспечению нужного кремля "подсчета голосов"", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в отсутствие "на рабочем месте" гауляйтера Сальдо российский чиновник выполнял его "обязанности" и руководил местными оккупационными органами.
Накануне освобождения Херсона, по данным СБУ, Елисеев совместно со своими приспешниками переправился на левобережную часть области, а затем выехал в Россию. И уже в декабре 2022 года снова получил должность в правительстве Калининградской области.
Следователи Службы безопасности сообщили Елисееву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).
На сегодняшний день Елисеев находится под санкциями многих европейских стран и США. Также он скрывается от правосудия, поэтому продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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