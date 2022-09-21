Об этом СБУ сообщает в телеграме.

СБУ заявляет, что злоумышленники причастны к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины. Также коллаборанты навязывали местным кремлевскую пропаганду и призвали вступать в ряды псевдогосударственных образований и оккупационных группировок РФ.

Оба коллаборанта входят в ближайшее окружение "главы" оккупированного Крыма Аксенова и были назначены на "должности" уже после полномасштабного вторжения. "Министры" активно поддерживают вооруженную агрессию РФ против Украины.

В 2014 году коллаборанты, являющиеся местными жителями, поддержали захват полуострова страной-агрессором. За это оккупационные власти назначили их руководителями местных "администраций" Советского и Раздольненского районов. Впоследствии будущий "главный аграрий" полуострова Юрий Мигаль получил назначение в так называемом верховном совете Республики Крым, где возглавил один из комитетов.

В настоящее время злоумышленникам объявлено подозрение в коллаборационной деятельности, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Ранее о подозрении сообщили двум бывшим народным депутатам Украины от Партии регионов Олегу Цареву и Владимиру Олейнику, а также так называемому министру иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой.

СБУ также сообщила о подозрении коллаборанту, вступившему в сговор с оккупантами и провозгласившему себя "начальником народной милиции Балаклеи":