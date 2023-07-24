Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости СБУ объявила подозрение в госизмене нардепу от ОПЗЖ Пономареву

СБУ объявила подозрение в госизмене нардепу от ОПЗЖ Пономареву

24 июля, 2023 понедельник
12:45
Новости

В понедельник, 24 июля, Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене действующему народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александру Пономареву

Об этом информирует СБУ .

Народный депутат Алексей Гончаренко уточняет , что подозрение получил нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев. По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований его уличили в сотрудничестве с Россией и обвиняют в государственной измене.

Так, мужчина во время полномасштабного вторжения России в Украину находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Там он добровольно отправился на сотрудничество с захватчиками. Он, в частности, перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству и открыл счета в местных филиалах банковских учреждений РФ.

Также нардеп организовал "производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам". По информации СБУ, говорится о поставках горюче-смазочных материалов для военной техники захватчиков и техники для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

Впоследствии Пономарев уехал в Киев. Там он продолжил координировать предприятия, которые и дальше работали на врага.

В ходе следствия правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с поличным нардепа в пользу России. Сейчас решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, продолжается досудебное расследование. Нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 15 июня Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую народную депутатку от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталию Королевскую.
Читайте также:
Завод "Кримський титан"
23 июля, 2023 воскресенье
Хлор, серная кислота, аммиак. Экологи объяснили, что будет, если россияне взорвут заминированный ими "Крымский титан"
поліція
22 июля, 2023 суббота
"Ты – бандерка". В Николаеве полиция открыла производство на мужчину, унижавшего женщин за украинский язык
Антон Черепенников
22 июля, 2023 суббота
В Москве умер 40-летний предприниматель, производивший технику для спецслужб и космонавтики РФ
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.74
    Продажа 41.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 июля
13:04
Обновлено
Россияне атаковали дронами-камикадзе порт "Рени" в Одесской области: 7 человек пострадали
12:53
Фильм о Барби вышел в лидеры года по кассовым сборам в США
12:35
Стратегическая безопасность Украины и развитие городов: состоялся День Идей в Днепре
12:13
"Это процесс, который будет продолжаться и набирать обороты": представитель ГУР о взрывах в Москве и Крыму
12:10
Украина готовит отчет о последствиях использования кассетных боеприпасов США
12:02
OPINION
Лукашенко и Путин создадут мифическое "западноукраинское правительство"?
11:53
На фото человек, работающий за компьютером
Хакеры атаковали серверы 12 министерств в Норвегии
11:52
жара
В Греции зафиксировали новый температурный рекорд
11:51
В Киеве 22 июля зафиксировали рекордное количество осадков
11:19
Нетаньяху выписали из больницы после срочной госпитализации
11:15
В Полтавской области произошло землетрясение с эпицентром на глубине 7 км
11:13
В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова
11:13
Зеленский отреагировал на петицию с призывом разобраться с "судейским беспределом" в отношении Полтавского ГОКа
11:10
Организовал собственную сеть информаторов: в Херсоне СБУ сообщила о подозрении резиденту российской ФСБ
10:59
Обзор
Дроны атаковали Москву и Крым, ВСУ зашли в тупик и столкнулись с препятствиями в боях. Акценты мировых СМИ 24 июля
10:49
Обновлено
В Москве раздались взрывы возле здания минобороны: власти обвинили Киев в атаке дронов
10:45
Обновлено
За время наступления Силы обороны освободили более 192 км территории на юге и 35 км на Бахмутском направлении
10:29
Обновлено
Оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел
10:25
Армия РФ обстреляла 9 регионов Украины за сутки: ранены 9 человек
10:22
Samsung
Stellantis и Samsung SDI построят второй завод по производству аккумуляторов для электроавтомобилей в США
10:09
Россия завела все ракетоносители в Черном море в пункты базирования
10:07
OPINION
Не будет бойца и армии – не будет символов и страны
09:54
Эксклюзив
Сергей Згурец
Участок от Купянска до Кременной и Сватового будет еще горячим определенное время, - Згурец
09:51
Бангладеш паром
В Индонезии затонул паром с пассажирами на борту: по меньшей мере 15 человек погибли, 19 пропали без вести
09:46
Инфографика
Курс валют на 24 июля: сколько стоят доллар и евро
09:39
Россия делает ставку на использование тактических БПЛА в Украине как на устойчивый компонент современной войны, - разведка Британии
09:34
В Луганской области оккупанты стремятся сократить перемещение населения до минимума: ищут тех, кто помогает ВСУ, - ОВА
09:08
"Карту Буданова" продали на аукционе за 14 млн грн, деньги пойдут на беспилотники для ГУР
08:19
ЧВК Вагнера
ISW: ЧВК Вагнера в Беларуси не представляет угрозы для Украины или Польши
08:11
Инфографика
Армия РФ потеряла за сутки в Украине 660 военных, 11 танков и 1 средство ПВО, - Генштаб ВСУ
08:01
OPINION
Сатане своих не жалко...
07:41
Превосходит российский "Панцирь": в Турции представили новую систему ПВО
07:22
Способен летать более 35 часов и преодолевать 7 тыс. км: в Иране представили обновленную версию Shahed-149
07:14
В Камеруне обрушилось здание: по меньшей мере 12 человек погибли, более 10 пострадали
06:37
Гутерреш призвал Россию немедленно прекратить атаки на украинцев и объекты культуры
06:10
Самолет с 20 пассажирами на борту упал после взлета в Порт-Судане: по меньшей мере 9 погибших, из них 4 военных
00:26
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали почти две роты россиян, - Тарнавский
2023, воскресенье
23 июля
23:47
Летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО, - Резников
23:33
В Крыму состоялось собрание координаторов подпольного движения "Желтая Лента"
23:18
Попытки Путина убить клин между Украиной и Польшей напрасны, - Кулеба
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV