СБУ объявила подозрение в госизмене нардепу от ОПЗЖ Пономареву

Об этом информирует СБУ .

Народный депутат Алексей Гончаренко уточняет , что подозрение получил нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев. По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований его уличили в сотрудничестве с Россией и обвиняют в государственной измене.

Так, мужчина во время полномасштабного вторжения России в Украину находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Там он добровольно отправился на сотрудничество с захватчиками. Он, в частности, перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству и открыл счета в местных филиалах банковских учреждений РФ.

Также нардеп организовал "производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам". По информации СБУ, говорится о поставках горюче-смазочных материалов для военной техники захватчиков и техники для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

Впоследствии Пономарев уехал в Киев. Там он продолжил координировать предприятия, которые и дальше работали на врага.

В ходе следствия правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с поличным нардепа в пользу России. Сейчас решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, продолжается досудебное расследование. Нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.