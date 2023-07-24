СБУ объявила подозрение в госизмене нардепу от ОПЗЖ Пономареву
В понедельник, 24 июля, Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене действующему народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александру Пономареву
Об этом информирует СБУ .
Народный депутат Алексей Гончаренко уточняет , что подозрение получил нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев. По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований его уличили в сотрудничестве с Россией и обвиняют в государственной измене.
Так, мужчина во время полномасштабного вторжения России в Украину находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Там он добровольно отправился на сотрудничество с захватчиками. Он, в частности, перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству и открыл счета в местных филиалах банковских учреждений РФ.
Также нардеп организовал "производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам". По информации СБУ, говорится о поставках горюче-смазочных материалов для военной техники захватчиков и техники для обустройства вражеских фортификационных сооружений.
Впоследствии Пономарев уехал в Киев. Там он продолжил координировать предприятия, которые и дальше работали на врага.
В ходе следствия правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с поличным нардепа в пользу России. Сейчас решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, продолжается досудебное расследование. Нардепу грозит до 15 лет тюрьмы.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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