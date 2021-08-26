СБУ объявила подозрение в госизмене экс-главе одного из районов Херсонщины
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене экс-члену "Партии регионов", который возглавлял один из районов в Херсонской области
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Спецслужба сообщает, что сейчас он находится в оккупированном Крыму и способствует россиянам.
По информации СБУ мужчина перебрался на полуостров сразу после оккупации Крыма.
"Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями", - говорится в сообщении.
Подозреваемый создал ОО для "объединения крымскотатарского народа".
Следователи установили, что целью этой организации является:
- целенаправленная агитация населения, в частности крымских татар, по признанию легитимности аннексии Крыма Россией;
- агитация по признанию российских органов РФ;
- побуждение жителей полуострова к участию в работе органов власти РФ;
- агитация за участие в выборах в органы оккупационной власти и в выборах президента РФ.
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