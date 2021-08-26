СБУ объявила подозрение в госизмене экс-главе одного из районов Херсонщины

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Спецслужба сообщает, что сейчас он находится в оккупированном Крыму и способствует россиянам.

По информации СБУ мужчина перебрался на полуостров сразу после оккупации Крыма.



"Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследование оккупационными властями", - говорится в сообщении.

Подозреваемый создал ОО для "объединения крымскотатарского народа".

Следователи установили, что целью этой организации является:

целенаправленная агитация населения, в частности крымских татар, по признанию легитимности аннексии Крыма Россией;

агитация по признанию российских органов РФ;

побуждение жителей полуострова к участию в работе органов власти РФ;

агитация за участие в выборах в органы оккупационной власти и в выборах президента РФ.