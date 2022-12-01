СБУ объявила подозрение священнику из Лавры, где прославляли "русский мир"

Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что организацией богослужения, во время которого в Киево-Печерской Лавре восхваляли "русский мир", занимался один из священников Лавры, который является уроженцем Брянской области России. Они также участвовали в этой службе участники священника.

В Офисе генпрокурора Украины добавляют , что тезисы из распространенной религиозной песни включают в себя нарративы российской пропаганды. В частности, речь идет об оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, оправдании и признании правомерной временной оккупации части территории Украины. Это доказала судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза.

Все организаторы богослужения сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 УКУ и ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц).

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шефроны боевиков.

30 ноября силовики провели обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.

1 декабря СБУ проверила Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье, где призвали к "пробуждению матушки-Руси".