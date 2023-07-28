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СБУ объявила подозрение российскому генералу Гостеву, причастному к бомбардировке Мариуполя

28 июля, 2023 пятница
15:22
Криминал

Служба безопасности сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостеву, который приказывал осуществлять ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Мариуполя

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Речь идет о генерал-лейтенанте Николае Гостеве – командующем 4-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа Воздушно-космических сил ВС РФ (г. Ростов-на-Дону)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 24 февраля по конец мая 2022 года подозреваемый командовал подчиненными ему подразделениями российской авиации, участвовавшими в захвате части территории Донецкой области.

По данным СБУ, именно по приказу Гостева россияне совершали массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Мариуполя.

Правоохранители установили, что вражеские атаки приводили к гибели мирных жителей города, включая детей, а также к разрушению жилых домов и больниц.

"Для совершения ударов захватчики использовали ракеты класса "воздух-земля" и авиационные бомбы, среди которых были запрещены фосфорные боеприпасы", - отметили в СБУ.

Кроме того, по словам стражей порядка, российский генерал лично командовал подразделениями боевой авиации, которые обеспечивали поддержку наземных группировок России во время штурма городов в Донецкой области.

Следователи Службы безопасности сообщили Гостю о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
  • ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Начальнику и инспектору колонии в Оленовке, где получали украинских военнопленных, объявили о подозрении за жестокое обращение, в том числе физическое и сексуальное насилие.
Украина
Россия
Мариуполь
СБУ
Война с Россией
Донетчина
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