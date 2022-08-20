СБУ объявила подозрение пропагандистам "русского мира" в Житомирской области. Большинство родились или работали в РФ
Служба безопасности Украины на протяжении недели в Житомирской области разоблачила семерых сторонников российской военной агрессии. Колаборантам сообщили о подозрении
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Житомирской области.
Следователи разоблачили семерых сторонников "русского мира", среди них:
- жительница села на Коростенщине, которая работала начфином одной из воинских частей в России, однако после выхода на пенсию вернулась в Украину. Она заявляла, что население нашего государства является сепаратистами и подлежит уничтожению, а рашисты пришли "защищать и увольнять";
- житель Бердичева соучредил общественную организацию пророссийского толка и восхвалял якобы героические действия вооруженных сил РФ;
- продавщица из Бердичева во время работы навязывала покупателям пророссийские нарративы;
- двое жителей Новограда-Волынского после полномасштабного вторжения РФ распространяли в социальных сетях материалы российской пропаганды, превознося военные преступления армии агрессора;
- житель села Житомирского района благодарил оккупантов, якобы принесших "порядок" в Мелитополь, а ответственность за массовые разрушения городов и объектов инфраструктуры Украины он возлагал на военных ВСУ;
- житомирянка убеждала соседей, что на протяжении восьми лет на востоке Украины продолжается обычный "внутренний гражданский конфликт", к которому РФ не имеет никакого отношения.
Правоохранители сообщили трем коллаборантам о подозрении по ч.1 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет). Еще четырем следователи СБУ сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится отрицание, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ, предусмотренного ст.436-2 Уголовного кодекса Украины (наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же самый) срок).
- 19 августа правоохранители разоблачили завербованного агента ФСБ РФ, который должен был установить прослушивание в кулуарах Верховной Рады Украины.
- В тот же день Служба безопасности Украины задержала россиянина , которого ФСБ опрокинула в Украину для сбора разведывательных данных вблизи Краматорска.
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