СБУ объявила подозрение пропагандистам "русского мира" в Житомирской области. Большинство родились или работали в РФ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Житомирской области.

Следователи разоблачили семерых сторонников "русского мира", среди них:

жительница села на Коростенщине, которая работала начфином одной из воинских частей в России, однако после выхода на пенсию вернулась в Украину. Она заявляла, что население нашего государства является сепаратистами и подлежит уничтожению, а рашисты пришли "защищать и увольнять";

житель Бердичева соучредил общественную организацию пророссийского толка и восхвалял якобы героические действия вооруженных сил РФ;

продавщица из Бердичева во время работы навязывала покупателям пророссийские нарративы;

двое жителей Новограда-Волынского после полномасштабного вторжения РФ распространяли в социальных сетях материалы российской пропаганды, превознося военные преступления армии агрессора;

житель села Житомирского района благодарил оккупантов, якобы принесших "порядок" в Мелитополь, а ответственность за массовые разрушения городов и объектов инфраструктуры Украины он возлагал на военных ВСУ;

житомирянка убеждала соседей, что на протяжении восьми лет на востоке Украины продолжается обычный "внутренний гражданский конфликт", к которому РФ не имеет никакого отношения.

Правоохранители сообщили трем коллаборантам о подозрении по ч.1 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет). Еще четырем следователи СБУ сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится отрицание, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ, предусмотренного ст.436-2 Уголовного кодекса Украины (наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же самый) срок).

19 августа правоохранители разоблачили завербованного агента ФСБ РФ, который должен был установить прослушивание в кулуарах Верховной Рады Украины.

В тот же день Служба безопасности Украины задержала россиянина , которого ФСБ опрокинула в Украину для сбора разведывательных данных вблизи Краматорска.

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