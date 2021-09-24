СБУ объявила подозрение одной из руководительниц "Партии Шария"
Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария"
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" партии и об избрании ее "руководителей".
Подозрение объявлено по статье "Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей".
В СБУ заявили о наличии аргументированных доказательств причастности женщины к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в "Партию Шария".
По данным спецслужбы, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний партии, что позволило "выбрать нужных руководителей партии"
СБУ продолжает следствие и устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.
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