СБУ объявила подозрение одной из руководительниц "Партии Шария"

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" партии и об избрании ее "руководителей".

Подозрение объявлено по статье "Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей".

В СБУ заявили о наличии аргументированных доказательств причастности женщины к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в "Партию Шария".



По данным спецслужбы, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний партии, что позволило "выбрать нужных руководителей партии"

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий сообщил , что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а затем повестка нельзя считать врученной.

25 февраля подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий не явился в СБУ на допрос, поэтому его объявили в государственный розыск .

2 марта Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене.

8 июня правоохранители провели обыски в основателей общественной организации "Партия Шария", которых подозревают в причастности к распространению агитационных материалов, направленных на изменения границ государственной границы Украины

20 августа Совет национальной безопасности и обороны ввела полный пакет санкций против Анатолия Шария и нардепа Андрея Деркача

Против Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях в финансировании "Партии Шария"