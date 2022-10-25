Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем телеграмме.

Следствием установлено, что чиновник способствовал в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Сотрудники СБУ задокументировали, что в период с 26 марта 2021 года по 4 сентября 2022 года Савельев обеспечил перебрасывание в захваченный полуостров почти 300 единиц вражеской бронетехники. Среди них – российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.

"Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Вражеские колонны переправляли по железной дороге через территорию временно оккупированного Крыма, для этого было использовано более 250 вагонов. Переправкой занимались подчиненные подразделения компании "Российские железные дороги" и предприятие "Крымская железная дорога".

Савельеву объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны) и по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Санкция этих статей предусматривает наказание до пятнадцати лет заключения.

24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме арестовал суд.

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