Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного информатора российских спецслужб в результате контрразведывательных мер по обеспечению функционирования объектов критической инфраструктуры Николаевской области", - говорится в сообщении.

Подозреваемый занимался подготовкой серии воздушных ударов РФ по стратегически важным транспортным артериям региона. Таким образом, оккупанты планировали нарушить логистику обеспечения украинских войск.

Для этого задержанный пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, задействованные для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт. Мужчина выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой.

Он также отчитывался оккупантам о результатах ракетных ударов по гражданской инфраструктуре региона.

"По данным следствия, сторонник рашизма был активным пользователем прокремлевских телеграмм-каналов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии. Из-за деструктивной активности в интернете он попал в поле зрения российской спецслужбы, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству", - сообщают в пресс-центре.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.