СБУ объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"СБУ сообщила о подозрении главе российского "Промсвязьбанка", который контролирует 100% финучреждений в оккупированных регионах Украины. Служба безопасности продолжает разоблачать преступления российских чиновников, которые причастны к решению и ведению войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала базу на главу российского "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова", - говорится в сообщении.

Согласно информации СБУ, он входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из главных организаторов введения так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Именно он выполняет указание высшего военно-политического руководства РФ по открытию "филиалов" "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений. Также российское чиновник координирует представителей местных оккупационных администраций, ответственных за блокирование обращения гривны.

В СБУ отметили, что для этого враг запретил на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты. Полученные таким образом "рублевые" поступления направляются на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ.