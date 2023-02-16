СБУ объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка"
Служба безопасности объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"СБУ сообщила о подозрении главе российского "Промсвязьбанка", который контролирует 100% финучреждений в оккупированных регионах Украины. Служба безопасности продолжает разоблачать преступления российских чиновников, которые причастны к решению и ведению войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала базу на главу российского "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова", - говорится в сообщении.
Согласно информации СБУ, он входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из главных организаторов введения так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Именно он выполняет указание высшего военно-политического руководства РФ по открытию "филиалов" "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений. Также российское чиновник координирует представителей местных оккупационных администраций, ответственных за блокирование обращения гривны.
В СБУ отметили, что для этого враг запретил на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты. Полученные таким образом "рублевые" поступления направляются на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ.
- Служба безопасности Украины задержала в уволенном Херсоне руководителя бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.
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