Об этом СБУ сообщила в телеграмме .

"По материалам СБУ подозрение получил "гауляйтер" россиян на временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом областного совета от ОПЗЖ, воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные поли в заявлении.

Он не только перешел на сторону оккупантов, но и заручился их поддержкой силового захвата власти в регионе. С помощью россиян коллаборант заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем военно-гражданской администрации Запорожской области.

Также депутат критиковал власти Украины и готовил "торжества" ко Дню победы. Кроме того, он издал "распоряжение" "О временной организации общественного порядка", согласно которому жители должны были сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности.

Мужчине объявили подозрение в госизмене. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

26 мая ДБР заочно объявило подозрение в госизмене депутату Херсонского облсовета и "главе" оккупационной таможни области.

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