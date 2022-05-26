СБУ объявила подозрение "гауляйтеру" временно оккупированной части Запорожской области
В Запорожье в госизмене подозревают депутата от ОПЗЖ Евгения Балицкого, который формировал отряды для выявления антироссийской деятельности
Об этом СБУ сообщила в телеграмме .
"По материалам СБУ подозрение получил "гауляйтер" россиян на временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом областного совета от ОПЗЖ, воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные поли в заявлении.
Он не только перешел на сторону оккупантов, но и заручился их поддержкой силового захвата власти в регионе. С помощью россиян коллаборант заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем военно-гражданской администрации Запорожской области.
Также депутат критиковал власти Украины и готовил "торжества" ко Дню победы. Кроме того, он издал "распоряжение" "О временной организации общественного порядка", согласно которому жители должны были сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности.
Мужчине объявили подозрение в госизмене. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- 26 мая ДБР заочно объявило подозрение в госизмене депутату Херсонского облсовета и "главе" оккупационной таможни области.
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