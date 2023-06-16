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СБУ объявила подозрение двум одесситам, распространяющим фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре

16 июня, 2023 пятница
14:33
Криминал

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум жителям Одессы, которые делали и распространяли постановочные видео по заказу российских телеканалов

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Подозрение получил бывший оператор Одесского государственного телевидения, который после начала полномасштабного вторжения начал сотрудничать с российским телеканалом "Рен-тв".

Так, подозреваемый согласился создать провокативный видеоматериал, касающийся процесса мобилизации в Украине. За сумму 8 тысяч гривен он пригласил своего знакомого выступить в роли "военкома" местного центра комплектования.

По данным СБУ, подозреваемые создали видео, в котором "военком" рассказывает о своей принудительной необходимости охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

Этот фейковый материал был впервые показан на российском телеканале "РЕН ТВ". После этого он распространился более чем через 20 пропагандистских информационных ресурсов, включая ведущие федеральные телеканалы.

СБУ оголосила підозру двом одеситам, які поширювали фейки про Україну

Фото: СБУ

Также ведется расследование причастности одессита к съемкам ряда специально заказанных сюжетов, связанных с Киево-Печерской лаврой.

Следствие установило, что после увольнения с государственного телевидения, подозреваемый работал в одесской ячейке "Независимого бюро журналистских расследований".

"После полномасштабного вторжения РФ он активно призвал к поддержке окупантов и оправдывал их военные преступления в своих соцсетях. Таким образом он попал в поле зрения кремлевских пропагандистов и вошел с ними в контакт", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили у него:

  • мобильные телефоны, компьютеры, оборудование для проведения профессиональной видеосъемки и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности
  • черновые записи
  • актерский реквизит: военная форма и средства гримирования.

Двум одесситам сообщили о подозрении в организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на его поддержку или во избежание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины (ч. 6 ст. 111-1 УКУ).

Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • Ранее сообщалось, что за создание и распространение пропагандистского канала "Таврия" в Херсоне восемь человек подозреваются в деятельности организованной преступной группы в пользу России.
Украина
Россия
Одесса
СБУ
руские фейки
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