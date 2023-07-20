Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среди подозреваемых есть командир 50-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии генерал-майор Михаил Калупин, который весной 2022-го командовал подавлением мирных акций протеста в Херсоне против россиян.

"Тогда к участникам движения сопротивления рашисты применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также оккупанты избивали украинских граждан резиновыми дубинками, а некоторые из пострадавших получили огнестрельные ранения", - напомнили в СБУ.

Кроме того, во время мирного протеста захватчики похищали участников и отвозили их в российские застенки, обустроенные в захваченных зданиях на территории города. Таким образом россияне заключили в тюрьму по меньшей мере 11 человек.

Правоохранители установили, что преступный приказ на силовой разгон местных митингов Калупин отдал другому российскому генералу – Дмитрию Пешакову. В то время он занимал должность командира усиленной тактической группы 606-го центра специального назначения северо-кавказского округа войск росгвардии.

По данным следствия, в карательных мероприятиях также участвовали:

полковник Александр Науменко – заместитель начальника управления федеральной службы войск росгвардии по ростовской области;

полковник Григорий Зан – начальник штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии;

подполковник Дмитрий Гапонов – начальник оперативного отделения – заместитель начальника штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии.

А также рядовой личный состав этой оккупационной группировки РФ:

Даниленко Эдуард Константинович;

Джиганов Ринат Мовлитбердиевич;

Дуйсенгалиев Мирхан Нуржанович;

Куулар Найдан Георгиевич;

Масол Владислав Игоревич;

Мирзалиев Адил Фазилович;

Совбанов Салман Кульмурзаевич;

Турышев Сергей Михайлович;

Унегов Александр Николаевич.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили 14 фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц).