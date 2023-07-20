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СБУ объявила подозрение двум генералам РФ, подавлявшим протесты херсонцев во время оккупации города

20 июля, 2023 четверг
13:02
Криминал

Служба безопасности установила личности еще 14 военных преступников России, которые причастны к массовым репрессиям против гражданского населения в период оккупации Херсона

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среди подозреваемых есть командир 50-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии генерал-майор Михаил Калупин, который весной 2022-го командовал подавлением мирных акций протеста в Херсоне против россиян.

"Тогда к участникам движения сопротивления рашисты применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также оккупанты избивали украинских граждан резиновыми дубинками, а некоторые из пострадавших получили огнестрельные ранения", - напомнили в СБУ.

Кроме того, во время мирного протеста захватчики похищали участников и отвозили их в российские застенки, обустроенные в захваченных зданиях на территории города. Таким образом россияне заключили в тюрьму по меньшей мере 11 человек.

Правоохранители установили, что преступный приказ на силовой разгон местных митингов Калупин отдал другому российскому генералу – Дмитрию Пешакову. В то время он занимал должность командира усиленной тактической группы 606-го центра специального назначения северо-кавказского округа войск росгвардии.

По данным следствия, в карательных мероприятиях также участвовали:

  • полковник Александр Науменко – заместитель начальника управления федеральной службы войск росгвардии по ростовской области;
  • полковник Григорий Зан – начальник штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии;
  • подполковник Дмитрий Гапонов – начальник оперативного отделения – заместитель начальника штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии.

А также рядовой личный состав этой оккупационной группировки РФ:

  • Даниленко Эдуард Константинович;
  • Джиганов Ринат Мовлитбердиевич;
  • Дуйсенгалиев Мирхан Нуржанович;
  • Куулар Найдан Георгиевич;
  • Масол Владислав Игоревич;
  • Мирзалиев Адил Фазилович;
  • Совбанов Салман Кульмурзаевич;
  • Турышев Сергей Михайлович;
  • Унегов Александр Николаевич.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили 14 фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц).

  • По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы приговорили предателя , который передавал российской ФСБ разведданные о Силах обороны в Одесской области. За выполнение задач россияне обещали ему квартиру в Крыму.
Россия
Херсон
Война с Россией
оккупированные территории
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