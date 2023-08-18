СБУ объявила подозрение блоггеру, который на оккупированном Запорожье вербует агентов для ФСБ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что подозреваемый находится на временно оккупированной части Запорожской области. В ходе спецопераций СБУ в мае и июле этого года правоохранители задержали троих его "подопечных".

По данным следствия, подозреваемым является житель захваченного города Васильевка, который работает на ФСБ под видом местного блогера.

Основной его задачей является формирование агентурных сетей вражеской спецслужбы в подконтрольных Украине районах Запорожья. Для этого он использует собственный канал, который насчитывает до 30 тысяч пользователей. Там он размещает сообщения, в которых призывает жителей региона сливать оккупантам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Кроме того, блогер активно использует собственный интернет-ресурс для разгона нарративов Кремля, в которых подает искаженную информацию о ситуации на фронте и дискредитирует украинских защитников.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он скрывается от правосудия на временно оккупированной части юга Украины, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят мероприятия по привлечению к ответственности.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.