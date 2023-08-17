Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что Виктория Кохановская активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года. Тогда женщина проводила в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.



Кроме того, на собственной странице в Facebook подозреваемая отрицала факты российской агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом". Также женщина выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории Украины и пыталась дискредитировать украинских защитников.



"В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, представлявшие искривленную информацию как позицию рядовых граждан Украины", - добавили в СБУ.



По данным правоохранителей, во время обыска у Кохановской была обнаружена компьютерная техника, которую она использовала в преступных действиях.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта). Также решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий Кохановской и избрания ей меры пресечения.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.