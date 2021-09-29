СБУ объявила подозрение агенту ФСБ, причастному к убийству украинского спецназовца

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Установлено, что злоумышленник входил в состав "боевой двойки", которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца в Ровенской области.



Подозреваемый переправил из России оружие для совершения убийства.

Другого участника группы задержали в ноябре 2016 года. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам заключения.

По данным следствия, двое украинцев были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб Украине.

В апреле 2016 года они прибыли из РФ для сбора информации о военнослужащих ВСУ и работников оборонных предприятий.

Агенты передавали данные своим "кураторам".

Впоследствии мужчины получили задание и осуществили убийство офицера военного подразделения спецназначения.