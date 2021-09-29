СБУ объявила подозрение агенту ФСБ, причастному к убийству украинского спецназовца
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене агенту ФСБ РФ, которого завербовали для ликвидации украинского спецназовца
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Установлено, что злоумышленник входил в состав "боевой двойки", которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца в Ровенской области.
Подозреваемый переправил из России оружие для совершения убийства.
Другого участника группы задержали в ноябре 2016 года. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам заключения.
По данным следствия, двое украинцев были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб Украине.
В апреле 2016 года они прибыли из РФ для сбора информации о военнослужащих ВСУ и работников оборонных предприятий.
Агенты передавали данные своим "кураторам".
Впоследствии мужчины получили задание и осуществили убийство офицера военного подразделения спецназначения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.83Продажа 31.21
- Актуальное
- Важное