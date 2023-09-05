СБУ объявила о подозрении помощнику гауляйтера Каховки, способствовавшему оккупации Херсонщины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"СБУ установила, что 20-летний местный житель стал помощником главы т.н. военно-гражданской администрации Каховки Павла Филипчука в апреле 2022 года. В мае вместе с другими пророссийскими активистами он принимал участие в параде "бессмертный полк" в Каховке, широко освещали российские СМИ, а в августе в Новой Каховке перед камерами пропагандистов фигурант принимал "гуманитарную" помощь от города Ростова Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Известно, что во время проведения незаконного референдума о вхождении оккупированной Херсонщины в состав РФ фигурант работал на одном из избирательных участков Каховки, а затем вошел в состав делегации по подписанию соглашения о присоединении временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

За помощь агрессору 25 января 2023 г. получил награду от президента РФ Путина.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору. Ему "светит" тюремное заключение сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать административные должности сроком до 15 лет.