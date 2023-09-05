СБУ объявила о подозрении помощнику гауляйтера Каховки, способствовавшему оккупации Херсонщины
СБУ подозревает помощника гауляйтера Каховки в пособничестве государству-агрессору. Он способствовал организации псевдорефрендума о вхождении Херсонщины в состав РФ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"СБУ установила, что 20-летний местный житель стал помощником главы т.н. военно-гражданской администрации Каховки Павла Филипчука в апреле 2022 года. В мае вместе с другими пророссийскими активистами он принимал участие в параде "бессмертный полк" в Каховке, широко освещали российские СМИ, а в августе в Новой Каховке перед камерами пропагандистов фигурант принимал "гуманитарную" помощь от города Ростова Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Известно, что во время проведения незаконного референдума о вхождении оккупированной Херсонщины в состав РФ фигурант работал на одном из избирательных участков Каховки, а затем вошел в состав делегации по подписанию соглашения о присоединении временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
За помощь агрессору 25 января 2023 г. получил награду от президента РФ Путина.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору. Ему "светит" тюремное заключение сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать административные должности сроком до 15 лет.
- 20 сентября 2022 года оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября.
- 5 октября прошлого года президент РФ Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.23 Покупка 37.23Продажа 37.94
- EUR Покупка 40.28Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное