Об этом сообщили в telegram-канале Служба безопасности Украины.

"На территории епархий обнаружены склады с прокремлевской литературой, нацистская символика, "учение о сатанизме" и тексты молитв за московского патриарха Кирилла",- говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии ОПЗЖ и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.

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Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов.

Добавляется, что на территории Ривненско-Острожской епархии сотрудники Службы безопасности обнаружили спрятанные беларусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославление "русской земли" и "русских солдат".

"В ходе мер по безопасности в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух Скитах на Житомирщине обнаружены лица, которые находятся на связи с гражданами РФ. Сейчас эти контакты изучаются сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что все изъятые материалы направлены на экспертизу для определения дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении.