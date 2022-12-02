СБУ обнаружила в епархиях УПЦ (МП) пропагандистские методички Кремля, "учение о сатанизме", нацистскую символику
Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Закарпатской, Ривненской и Житомирской областях
Об этом сообщили в telegram-канале Служба безопасности Украины.
"На территории епархий обнаружены склады с прокремлевской литературой, нацистская символика, "учение о сатанизме" и тексты молитв за московского патриарха Кирилла",- говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии ОПЗЖ и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.
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Также там хранились пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов.
Добавляется, что на территории Ривненско-Острожской епархии сотрудники Службы безопасности обнаружили спрятанные беларусские наличные деньги и брошюры с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославление "русской земли" и "русских солдат".
"В ходе мер по безопасности в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух Скитах на Житомирщине обнаружены лица, которые находятся на связи с гражданами РФ. Сейчас эти контакты изучаются сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что все изъятые материалы направлены на экспертизу для определения дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.
"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении.
- Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
- Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.
- 25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверения оккупантов.
- 28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.
- 30 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.
- 2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины". Список подсанкционных фамилий у Зеленского обещали обнародовать позже.
- 2 декабря Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
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