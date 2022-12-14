Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Во время обысков на объектах УПЦ (МП) на Закарпатье, Ривненщине, Николаевщине, Сумщине, Львовщине, Житомирщине, а также в Волынской, Черновицкой и Херсонской областях правоохранители обнаружили российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ, методички распространения пропаганды и склады с рашистской литературой.

"В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также подвергают сомнению украинскую государственность", - подчеркивают в СБУ.

В церковных помещениях поселка Чернобаевка Херсонской области нашли также бланки пропусков в оккупационные органы России. Во Львовской области - фото скрытых российских документов "Об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".

В епархии церквей на Закарпатье нашли флаг так называемой Республики Подкарпатская Русь с текстом гимна.

Кроме того, местный священник в проповедях называл людей, празднующих Рождество 25 декабря, "безбожниками-сатанистами".

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба.

На территории монастыря в Ривненской области правоохранители идентифицировали послушника с российским паспортом и контактами в РФ. В настоящее время СБУ проверяет его причастность к разведывательно-подрывной деятельности.

В Роменской епархии СБУ обнаружила клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.

Все материалы были направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

14 декабря Служба безопасности Украины приняла меры безопасности на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Житомирской и Херсонской областях.

Указом президента №820/2022 от 1 декабря введено в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

5 декабря обыски проходили в Спасо-Преображенском монастыре УПЦ МП в Полтавской области.

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция об определении как безотлагательного законопроекта о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур.

7 декабря СБУ проводила меры безопасности в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.

В епархиях Московского патриархата Херсонщины, Черкасчины, Житомирщины и Волыни обнаружили паспорта РФ, "пропуска федеральных советников" и тексты пророссийских молитв.

9 декабря также провели обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) в Борисполе Киевской области.

10 декабря СБУ приняла меры безопасности на 14 объектах УПЦ (МП) в Харьковской области. Впоследствии стало известно, что будут найдены в помещениях УПЦ (МП) во время обысков в Харьковской области.