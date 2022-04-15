СБУ обнаружила около 100 диверсионных групп и задержала более 300 коллаборантов с начала масштабной агрессии РФ против Украины
Служба безопасности Украины продолжает выявлять помощников врага и готова поделиться основными подсчетами с начала полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину была ликвидирована диверсионная группа, которая планировала покушение на президента Зеленского и совершить диверсии в Киеве и других регионах Украины.
Кроме того, в Житомирской области правоохранители нейтрализовали группу из 6 россиян, которые распространяли российскую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами.
В Киеве Служба безопасности задержала двух жителей, которые хотели присвоить автомобили премиум-класса у владельца СТО - машины якобы должны были передать на нужды ВСУ.
Что касается территории Волынской области, украинская спецслужба заблокировала незаконный сбыт бронежилетов и касок на $18 тысяч. Их ввезли в Украину как гуманитарную помощь.
- Напомним, украинские военные отразили атаку российских диверсантов, выдававших себя за эвакуированных гражданских.
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