СБУ обнаружила около 100 диверсионных групп и задержала более 300 коллаборантов с начала масштабной агрессии РФ против Украины

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.



По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину была ликвидирована диверсионная группа, которая планировала покушение на президента Зеленского и совершить диверсии в Киеве и других регионах Украины.



Кроме того, в Житомирской области правоохранители нейтрализовали группу из 6 россиян, которые распространяли российскую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами.



В Киеве Служба безопасности задержала двух жителей, которые хотели присвоить автомобили премиум-класса у владельца СТО - машины якобы должны были передать на нужды ВСУ.

Напомним, украинские военные отразили атаку российских диверсантов, выдававших себя за эвакуированных гражданских.

Что касается территории Волынской области, украинская спецслужба заблокировала незаконный сбыт бронежилетов и касок на $18 тысяч. Их ввезли в Украину как гуманитарную помощь.