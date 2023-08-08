Об этом информирует пресс-служба СБУ .

Правоохранители помешали спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях, локациях, перемещениях и техническом обеспечении ВСУ.

"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются взломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По словам главы Департамента, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, контролируемой российской военной разведкой.

Киберспециалисты установили, что для распространения вредоносных программ в системе, враг попытался захватить украинские планшеты на поле боя, чтобы использовать доступные и доступные программы для проникновения в систему.

В общей сложности, Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.