СБУ обнаружила около 10 шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы ВСУ
Служба безопасности Украины выявила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы обмена данными Вооруженных Сил Украины. По словам начальника Департамента кибербезопасности Ильи Витюка, это является результатом кардинальной обороны украинской армии
Об этом информирует пресс-служба СБУ .
Правоохранители помешали спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях, локациях, перемещениях и техническом обеспечении ВСУ.
"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются взломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
По словам главы Департамента, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, контролируемой российской военной разведкой.
Киберспециалисты установили, что для распространения вредоносных программ в системе, враг попытался захватить украинские планшеты на поле боя, чтобы использовать доступные и доступные программы для проникновения в систему.
В общей сложности, Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.
- 29 июля сообщалось, что Кенийское правительство почти неделю борется с масштабной кибератакой на онлайн-платформу eCitizen. За нападением стоит группировка, которая, вероятно, связана с Россией.
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