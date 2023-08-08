Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией СБУ обнаружила около 10 шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы ВСУ

СБУ обнаружила около 10 шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы ВСУ

8 августа, 2023 вторник
14:10
Война с Россией

Служба безопасности Украины выявила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы обмена данными Вооруженных Сил Украины. По словам начальника Департамента кибербезопасности Ильи Витюка, это является результатом кардинальной обороны украинской армии

Об этом информирует пресс-служба СБУ .

Правоохранители помешали спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях, локациях, перемещениях и техническом обеспечении ВСУ.

"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются взломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По словам главы Департамента, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, контролируемой российской военной разведкой.

Киберспециалисты установили, что для распространения вредоносных программ в системе, враг попытался захватить украинские планшеты на поле боя, чтобы использовать доступные и доступные программы для проникновения в систему.

В общей сложности, Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.

  • 29 июля сообщалось, что Кенийское правительство почти неделю борется с масштабной кибератакой на онлайн-платформу eCitizen. За нападением стоит группировка, которая, вероятно, связана с Россией.
Новости
СБУ
военные силы Украины
кибератаки
Читайте также:
Європейська Солідарність
7 августа, 2023 понедельник
"Слуги" проталкивают в повестку дня законопроект об изъятии земли и недвижимости без суда, - Павленко
На Миколаївщині оголосили підозру жінці, яка збирала розвіддані про візит Зеленського для спецслужб РФ
7 августа, 2023 понедельник
В Николаевской области объявили подозрение женщине, которая собирала разведданные о визите Зеленского для спецслужб РФ
ЗСУ
6 августа, 2023 воскресенье
Украину поставили в ситуацию, когда она не может выиграть войну против России, - политолог Фельштинский
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.87
    Покупка 36.87
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
8 августа
14:44
На портале "Дия" появилась возможность зарегистрироваться на экзамен для моряков CES 6.0
14:40
Обновлено
Число погибших в результате российских обстрелов Кругляковки Харьковской области возросло до трех
14:33
Атака ботов: подробно о том, как работает российский механизм распространения лжи в интернете, - Детали
14:31
В Херсонской области захватчики имитируют отвод войск для выявления проукраински настроенных граждан
14:27
В Чили зафиксировали новый зимний температурный рекорд
14:13
Россияне обстреляли село в Николаевской области: пострадали двое детей
14:09
OPINION
Почему Путин не способен на долгую войну?
14:06
OPINION
Уроки грузинского
13:44
Американские технические группы поддерживают TikTok в иске против запрета штата Монтана
13:41
Россияне убили 78 работников ГСЧС с начала полномасштабного вторжения
13:36
Эксклюзив
"Возле Крыма корабли РФ не чувствуют себя в безопасности": ВМС Украины
13:32
В Одессе продолжили работу кафе и ресторанов
13:25
Марс
На Марсе сокращается продолжительность суток
13:22
Лига чемпионов: Матч между АЕК и загребским "Динамо" перенесли из-за убийства фаната
13:22
ГУР в зоне боевых действий тестирует новый украинский беспилотник SpyGun
13:16
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО готовит отчет о поврежденных россиянами объектах культурного наследия в Одессе. Он станет доказательством в международных судах
13:11
В ОП подвели итоги саммита в Джидде и рассказали об алгоритме реализации украинской Формулы мира
13:11
В Австрии на одном из самых больших оркестровых фестивалей мира выступит Киевский симфонический оркестр
13:05
Смерть мобилизованного с эпилепсией в Одесской области: омбудсмен заявил о необходимости справедливого расследования
13:04
В Италии презентуют украинский фильм "Памфир"
13:00
Партнерский материал
Выбирай украинское: как маркетплейс SHOPPING.UA объединил отечественных производителей и покупателей
12:52
В генштабе Эстонии оценили шансы ВСУ к зиме прорваться через оборону России
12:45
Несмотря на риски, европейские трейдеры начали хранить газ в Украине, - Reuters
12:38
Эксклюзив
"Будут адскими для России": в Воздушных Силах надеются, что у украинских пилотов появятся ракеты Taurus
12:31
Минобороны Польши направило еще 1 тыс. военных к границе с Беларусью
12:19
Пытал украинцев в херсонском изоляторе: задержан коллаборант, который присягнул РФ
12:11
Zoom
Отменили дистанцию: Zoom приказала работникам вернуться в офисы
12:09
OPINION
Родственники погибших не могут смириться с потерей
12:08
В Минэкономики надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий
11:52
Вагнеровцы в Беларуси строят новый лагерь на границе с Украиной, - Центр нацсопротивления
11:39
Обновлено
В Покровске завершили разбор завалов после российского удара: погибли 7 человек, 88 получили ранения
11:30
Российская армия ударила по Никольскому на Херсонщине: ранена женщина
11:14
После саммита в Джидде Ван И заверил Лаврова, что Китай остается беспристрастным по поводу войны в Украине
11:13
Tesla авто
В компании Tesla сменился финдиректор
11:10
В Донецкой области СБУ разоблачила участниц агентурной сети, собиравших данные об ВСУ
11:05
Постпред США при ОБСЕ уточнил, какие гарантии безопасности может получить Украина
10:59
Вряд ли ОБСЕ будет местом для мирных переговоров между РФ и Украиной, – постпред США
10:50
Эксклюзив
"Уникальная работа": командир роты БПЛА рассказал, как его подразделение уничтожает вражеские танки на Купянском направлении
10:44
Армия РФ обстреляла 8 областей Украины в сутки: 12 человек погибли, 93 ранены
10:40
Обзор
Друзья Путина обходят санкции, Китай обещает России быть беспристрастным, а Беларусь усиливает напряжение в Польше и Литве. Акценты мировых СМИ 8 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV